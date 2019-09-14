إنقاذ قارب كويتي بالشرقية

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام «DMRCC» من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل المتضمن تلقيهم اتصالاً على هاتف الطوارئ 994 يفيد بتعطل قارب كويتي بعرض البحر. وأضاف أنه على الفور توجهت دورية من القطاع، وعند وصولها إلى موقع البلاغ عثرت على القارب متعطلاً، وعلى متنه شخصان، أحدهما يحمل الجنسية الكويتية ومرافقه يحمل الجنسية الهندية، وهما بحالة صحية جيدة. وأكد المتحدث الرسمي أنه تم التأكد من سلامة الراكبين وتقديم المساعدة لهما وإصلاح العطل ومرافقتهما حتى غادرا لوجهتهما المقصودة.
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