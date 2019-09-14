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الصلاة على الشهيد الشمري

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أدى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، وجموع المصلين، بعد صلاة الجمعة أمس، صلاة الميت بجامع برزان بمدينة حائل، على شهيد الواجب جندي أول فارس بن رجاء الأدهم الشمري، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب والد الشهيد رجاء الأدهم الشمري عن فخره واعتزازه باستشهاده ابنه -رحمه الله - في ميادين الشرف، مجدداً العهد والولاء للقيادة باسمه وكل ذوي الشهيد، مؤكداً تواصل بذل كل ما يضمن حفظ أمن دوت الخليج واستقراره.


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