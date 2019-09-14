وعقب الصلاة نقل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب والد الشهيد رجاء الأدهم الشمري عن فخره واعتزازه باستشهاده ابنه -رحمه الله - في ميادين الشرف، مجدداً العهد والولاء للقيادة باسمه وكل ذوي الشهيد، مؤكداً تواصل بذل كل ما يضمن حفظ أمن دوت الخليج واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر الصلاة على الشهيد الشمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.