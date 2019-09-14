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2019-09-14 فارس بن حزام مديرا عاما لقناة الإخبارية متابعات الخليج 365 - الرياض أصدر رئيس مجلس إدارة ⁧هيئة الإذاعة والتلفزيون⁩ قراراً بتعيين الزميل فارس بن حزام مديراً عاماً لقناة ⁧الإخبارية⁩ ومسؤولاً عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة.







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