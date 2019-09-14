الان تتابع تعيين مدير جديد لقناة الإخبارية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 12:30 ص, 14 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قراراً بتعيين فارس بن حزام مديراً عاماً لقناة الإخبارية ومسؤولاً عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة.

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