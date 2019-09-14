محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين فارس بن حزام مديرًا عامًّا لقناة الإخبارية، ومسؤولاً عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة. هيئة الإذاعة والتلفزيون: تعيين فارس بن حزام مديرًا عامًّا لقناة الإخبارية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-14 أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين فارس بن حزام مديرًا عامًّا لقناة الإخبارية، ومسؤولاً عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة. 14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 12:41 AM Advertisements اخر تعديل 14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 12:42 AM أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين فارس بن حزام مديرًا عامًّا لقناة الإخبارية، ومسؤولاً عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة. ، هيئة الاذاعة والتلفزيون: تعيين فارس بن حزام مديراً عاماً لقناة الاخبارية ،

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