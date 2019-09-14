، فريق "وازن" يواصل جولاته الميدانية بزيارة 5 مستشفيات في الرياض والخرج‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قام باستعراض طريقة استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحسين النتائج السريرية

واصل فريق برنامج "وازن" الذي تتبناه وزارة الصحة، وكالة الخدمات العلاجية، جولاته الميدانية، حيث قام بزيارة كل من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومستشفى الإيمان ومستشفى اليمامة بالرياض، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، إضافة إلى مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج وذلك خلال الفترة من 8 -12 سبتمبر الجاري.

وتفصيلاً، يهدف البرنامج إلى دعم المستشفيات وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها، حيث قام فريق البرنامج في البداية بزيارة كل من مستشفى محمد بن عبدالعزيز، ومستشفى الإيمان بالرياض، ومستشفى الملك خالد بالخرج، أما الزيارة الثانية فقد شملت مستشفى اليمامة بالرياض ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل.

واستعرض الفريق خلال زيارته التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وتطبيق هذه التجربة العالمية في السعودية وذلك من خلال عرض قدمه فريق برنامج وازن، كما استمع الفريق إلى عرض مقدم من مديري المستشفيات حول الوضع الحالي لكل مستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في منطقة الرياض.

وقام فريق البرنامج بشرح طريقة استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحسين النتائج السريرية وذلك من خلال عرض مرئي، كما ركز برنامج الزيارة على العديد من المحاور المهمة شملت تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، المراجعة السريرية، الجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية.

وشملت الزيارة جولة داخلية شملت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، الموارد الذاتية، التمريض، برنامج أداء الصحة، علاوة على قسم السجلات الطبية.

ويعتبر "وازن" مبادرة من الإدارة العامة للمستشفيات تحت إشراف الدكتور عبدالعزيز صوان مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، فيما يتولى الدكتور عصام بن سعد إدارة البرنامج ومقرر الفريق.

وتأتي هذه المبادرة بمباركة الوكالة العلاجية واعتماد ودعم مباشر من معالي وزير الصحة، وهي متكاملة مع برنامج أداء الصحة ومجموعة برامج وزارية أخرى تجمعها بطاقة الأداء الموزون، كما يعد "وازن" أحد برامج الإدارة العامة لشؤون المستشفيات لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات لتحسين خدماتها من خلال ربط نتائج مؤشرات الأداء المتوازن من سهولة الوصول للخدمات الصحية وجودتها وتطوير القوى العاملة وعكس تحديات ومعوقات العمل للجهات المتخذة للقرار لدعمها والتأكد من وصولها للتميز في تقديم الرعاية.

ويستند البرنامج على تقارير عدد من مؤشرات الأداء التي يتم قياسها بواسطة بطاقة الأداء المتوازن، وتتمثل رسالة البرنامج في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة.

ويهدف برنامج " وازن" إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، إعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء وعكسها لأصحاب القرار، دعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح، الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

وتهدف المبادرة أيضاً لتقييم التزام المستشفيات بالاستفادة من التقييمات السابقة خاصة التي شملتها BSC وهل قامت بإجراءات تحسينية فعلية على أرض الواقع يمكن إثباتها وتثبت مدى التزام المستشفى والمنطقة من عدمه.