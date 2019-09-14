، أهالي بيشة يشيعون رجل مرور تُوفِّي أثناء تأدية عمله بطريق سد الملك فهد ،

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شيع أهالي مدينة بيشة جثمان العريف "لفاي حسين الشهراني"، أحد منسوبي مرور بيشة، بعد تعرُّضه لحادث مروري صباح اليوم الجمعة على طريق سد الملك فهد، وهو يؤدي عمله، أثناء متابعته عددًا من السيارات المخالفة.
وفي التفاصيل، كان العريف "الشهراني" يتابع عمله بوحدة البحث والتحري صباح اليوم، ويتابع المركبات المخالفة، وحين مروره على طريق الملك فهد تعرَّض لحادث انقلاب؛ وأُصيب إصابة بالغة؛ نُقل إثرها للمستشفى، وتُوفِّي فيه إثر ذلك.
وشيّع المصلون العريف لفاي حسين الشهراني بمسجد إمام الدعوة محافظة بيشة، وخيم الحزن على منسوبي مرور بيشة لفَقْد زميلهم "لفاي" لخُلقه الرفيع؛ إذ كان مثابرًا ومجتهدًا في عمله لخدمة دينه ووطنه.
يُذكر أن رجل المرور العريف "لفاي الشهراني" لديه مسكن، لم يستطع إكماله بسبب إيقاف خدماته، ولديه أسرتان كبيرتان، وهو العائل الوحيد لهما.
أهالي بيشة يشيعون رجل مرور تُوفِّي أثناء تأدية عمله بطريق سد الملك فهدسعود الدعجاني الخليج 365 2019-09-14
شيع أهالي مدينة بيشة جثمان العريف "لفاي حسين الشهراني"، أحد منسوبي مرور بيشة، بعد تعرُّضه لحادث مروري صباح اليوم الجمعة على طريق سد الملك فهد، وهو يؤدي عمله، أثناء متابعته عددًا من السيارات المخالفة.
وفي التفاصيل، كان العريف "الشهراني" يتابع عمله بوحدة البحث والتحري صباح اليوم، ويتابع المركبات المخالفة، وحين مروره على طريق الملك فهد تعرَّض لحادث انقلاب؛ وأُصيب إصابة بالغة؛ نُقل إثرها للمستشفى، وتُوفِّي فيه إثر ذلك.
وشيّع المصلون العريف لفاي حسين الشهراني بمسجد إمام الدعوة محافظة بيشة، وخيم الحزن على منسوبي مرور بيشة لفَقْد زميلهم "لفاي" لخُلقه الرفيع؛ إذ كان مثابرًا ومجتهدًا في عمله لخدمة دينه ووطنه.
يُذكر أن رجل المرور العريف "لفاي الشهراني" لديه مسكن، لم يستطع إكماله بسبب إيقاف خدماته، ولديه أسرتان كبيرتان، وهو العائل الوحيد لهما.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
12:19 AM
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
12:42 AM
العريف "الشهراني" تعرَّض لحادث انقلاب نُقل إثره للمستشفى
شيع أهالي مدينة بيشة جثمان العريف "لفاي حسين الشهراني"، أحد منسوبي مرور بيشة، بعد تعرُّضه لحادث مروري صباح اليوم الجمعة على طريق سد الملك فهد، وهو يؤدي عمله، أثناء متابعته عددًا من السيارات المخالفة.
وفي التفاصيل، كان العريف "الشهراني" يتابع عمله بوحدة البحث والتحري صباح اليوم، ويتابع المركبات المخالفة، وحين مروره على طريق الملك فهد تعرَّض لحادث انقلاب؛ وأُصيب إصابة بالغة؛ نُقل إثرها للمستشفى، وتُوفِّي فيه إثر ذلك.
وشيّع المصلون العريف لفاي حسين الشهراني بمسجد إمام الدعوة محافظة بيشة، وخيم الحزن على منسوبي مرور بيشة لفَقْد زميلهم "لفاي" لخُلقه الرفيع؛ إذ كان مثابرًا ومجتهدًا في عمله لخدمة دينه ووطنه.
يُذكر أن رجل المرور العريف "لفاي الشهراني" لديه مسكن، لم يستطع إكماله بسبب إيقاف خدماته، ولديه أسرتان كبيرتان، وهو العائل الوحيد لهما.
، أهالي بيشة يشيعون رجل مرور تُوفِّي أثناء تأدية عمله بطريق سد الملك فهد ،
المصدر : الخليج 365
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