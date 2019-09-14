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محمد بن مسعود - الدمام - نعت الملحقية الثقافية بألمانيا طلبة ومنسوبين فقدان المبتعث الطبيب محمد عبد المحسن الحماد والذي وافته المنية بألمانيا.
ودعت الملحقية الثقافية بألمانيا على لسان الملحق الدكتور منير بن مطني العتيبي نيابة عن منسوبي الملحقية، الله تعالى أن يرحمه ويتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
الملحقية الثقافية بألمانيا تنعى المبتعث " الحماد"هادي العصيمي الخليج 365 2019-09-14
نعت الملحقية الثقافية بألمانيا طلبة ومنسوبين فقدان المبتعث الطبيب محمد عبد المحسن الحماد والذي وافته المنية بألمانيا.
ودعت الملحقية الثقافية بألمانيا على لسان الملحق الدكتور منير بن مطني العتيبي نيابة عن منسوبي الملحقية، الله تعالى أن يرحمه ويتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
12:19 AM
نعت الملحقية الثقافية بألمانيا طلبة ومنسوبين فقدان المبتعث الطبيب محمد عبد المحسن الحماد والذي وافته المنية بألمانيا.
ودعت الملحقية الثقافية بألمانيا على لسان الملحق الدكتور منير بن مطني العتيبي نيابة عن منسوبي الملحقية، الله تعالى أن يرحمه ويتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
، الملحقية الثقافية بألمانيا تنعى المبتعث " الحماد" ،
المصدر : الخليج 365
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