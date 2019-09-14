محمد بن مسعود - الدمام - فيما تمكنت من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب 45 بلاطة، من مادة الحشيش المخدر، خلال عملية واحدة. وقالت أفواج منطقة جازان لـ"الخليج 365": العملية وقعت أمس وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 45 بلاطة من مادة الحشيش المخدر. وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية. تم تخبئتها بمكان سري.. قوات الأفواج تضبط 45 بلاطة حشيش بجازان فهد كاملي الخليج 365 2019-09-14 تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب 45 بلاطة، من مادة الحشيش المخدر، خلال عملية واحدة. وقالت أفواج منطقة جازان لـ"الخليج 365": العملية وقعت أمس وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 45 بلاطة من مادة الحشيش المخدر. وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية. Advertisements 14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 12:13 AM فيما تمكنت من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية فيما تمكنت من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب 45 بلاطة، من مادة الحشيش المخدر، خلال عملية واحدة. وقالت أفواج منطقة جازان لـ"الخليج 365": العملية وقعت أمس وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 45 بلاطة من مادة الحشيش المخدر. وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية. ، تم تخبئتها بمكان سري.. قوات الأفواج تضبط 45 بلاطة حشيش بجازان ،

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