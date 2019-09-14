محمد بن مسعود - الدمام - وجدت متحللة ونقلت لثلاجة المستشفى فتحت السلطات الأمنية ملف التحقيق في قضية العثور على جثة متحللة بالكامل لمواطن في العقد الخامس من العمر، بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق شمال عسير. وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية. 14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 12:07 AM وجدت متحللة ونقلت لثلاجة المستشفى Advertisements التحقيق في العثور على جثة مواطن بثلوث المنظر التحقيق في العثور على جثة مواطن بثلوث المنظر فتحت السلطات الأمنية ملف التحقيق في قضية العثور على جثة متحللة بالكامل لمواطن في العقد الخامس من العمر، بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق شمال عسير. وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية. الكلمات المفتاحية ، التحقيق في العثور على جثة مواطن بثلوث المنظر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق في العثور على جثة مواطن بثلوث المنظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.