طريقة التسجيل في بنك الراجحي الجديد 2019 أونلاين alrajhibank.com.sa

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تغيير سياسة المعاملات في جميع الخدمات الحكومية والمصارف البنكية للتسهيل على العميل بشتى الطرق، فضلًا عن محاولتها للإلتحاق بالعالم التكنولوجي والاستفادة منه بشكل أو بأخر، لتوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين في المملكة، وقد انتهج مصرف الراجحي هذه الطرق الحديثة للتسهيل على العملاء التسجيل الإلكتروني في البنك وقضاء حوائجهم بشكل أسرع.

تساهم هذه الخدمة التي تعرف بخدمة المباشر للأفراد في معرفة الحسابات والعمليات المصرفية التي تقوم بها من أي مكان وفي جميع الأوقات، حيث تقوم هذه العملية لتيسير أمور عدة منها التبرع لأحد الجمعيات الخيرية أو دفع الفواتير، وهناك مميزات أخرى لهذه الخدمة ألا وهي عمل بطاقات ائتمان، حيث يمكنك معرفة مصروفاتك وإرادتك من خلالها عن طريق مركز خدمة عملاء المباشر للأفراد حيث تعمل هذه الخدمة يوميًا على مدار 24 ساعة.

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طريقة التسجيل في بنك الراجحي الجديدة

يتسائل عدد كبير من العملاء بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في بنك الراجحي الجديدة في الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي بنك الراجحي

اختيار المباشر للأفراد

يفتح أمامك الصفحة الخاصة بالتسجيل.

اضغط على التسجيل في الخدمة الإلكترونية.

التسجيل في صفحة الخدمات المصرفية الإلكترونية حتى تتمكن من معرفة رقم الهاتف الخاص بك من خلال بطاقة الصراف الآلي.

إدخال الرقم الخاص ببطاقة الصراف الآلي.

إدخال الرقم السري للبطاقة.

إدخال رقم الحساب الخاص بك.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

تظهر أمامك صفحة جديدة، تحتوي على العديد من الخيارات من بينهم خيار مباشر للأفراد ثم اضغط على تعديل.

ومن ثم يمكنك التسجيل من خلال وضع بياناتك الأساسية التي تتضمن اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور، والبريد الإلكتروني.

وبعدها تصل إليك رسالة قصيرة من بنك الراجحي تحتوي على رمز التأكيد الذي ستقوم بوضعه في الخانة الخاصة برمز التأكيد على الموقع بعد قيامك بالتسجيل.

بنك الراجحي

الجدير بالذكر، أن مصرف الراجحي السعودي الإسلامي، يسعى بشكل دائم إلي أرضاء كافة عملاءه، حيث أن بنك الراجحي قد أتاح لجميع عملاءه فرصة الخدمات الإلكترونية، وذلك لتسهيل الكثير من الإجراءات و العمليات في حياة كافة عملاءه، ويمكن لأي عميل لديه رقم حساب في مصرف الراجحي السعودي التسجيل في خدمة مباشر الأفراد.