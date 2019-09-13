السعودية اليوم / وزير التعليم يدشن لقاء قيادات التعليم الجامعي في الجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

دشّن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مساء اليوم، لقاء قيادات التعليم الجامعي والذي يقام حالياً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك بحضور معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ومديري ووكلاء الجامعات.

ورحب مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي في كلمته في بداية اللقاء بالحضور في الجامعة الإسلامية، التي وصفها بجامعة الثقافات المتنوعة، مشيراً إلى أن الجامعة كانت هدية المملكة العربية

وعرض الدكتور العتيبي خلال حفل الافتتاح عدداً من منجزات الجامعة التي تحققت بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لقطاع التعليم.

وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً حول دور الجامعة ونشاطاتها ومنجزاتها التعليمية، قبل أن تبدأ جولة معالي وزير التعليم والحضور في معرض الثقافات الذي يمثّل جانباً من التنوع في جنسيات الطلاب، واطلع معاليه خلال هذه الجولة على حاضنة أعمال باب المدينة.

من جهة أخرى يعقد قيادات التعليم الجامعي غداً السبت ورشة العمل التي يناقشون فيها عدداً من المبادرات والبرامج في إطار تعزيز المكانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم الجامعي في المملكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

// انتهى //

00:41ت م

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المدينة المنورة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسدشّن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مساء اليوم، لقاء قيادات التعليم الجامعي والذي يقام حالياً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك بحضور معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ومديري ووكلاء الجامعات.ورحب مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي في كلمته في بداية اللقاء بالحضور في الجامعة الإسلامية، التي وصفها بجامعة الثقافات المتنوعة، مشيراً إلى أن الجامعة كانت هدية المملكة العربية السعودية للعالم، بإنشائها في عهد جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - قبل 60 عاماً، وخرجت حتى اليوم أكثر من 70 ألف خريج من 200 بلد وإقليم، عادوا إلى بلادهم سفراء سلام، وسواعد بناء، وبات منهم علماء وسفراء ووزراء يحملون رسالة الخير والسلام والنور من بلد الخير والنور والسلام.وعرض الدكتور العتيبي خلال حفل الافتتاح عدداً من منجزات الجامعة التي تحققت بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لقطاع التعليم.وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً حول دور الجامعة ونشاطاتها ومنجزاتها التعليمية، قبل أن تبدأ جولة معالي وزير التعليم والحضور في معرض الثقافات الذي يمثّل جانباً من التنوع في جنسيات الطلاب، واطلع معاليه خلال هذه الجولة على حاضنة أعمال باب المدينة.من جهة أخرى يعقد قيادات التعليم الجامعي غداً السبت ورشة العمل التي يناقشون فيها عدداً من المبادرات والبرامج في إطار تعزيز المكانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم الجامعي في المملكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.// انتهى //00:41ت م0146

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