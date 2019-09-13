القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن اللقاء مع الجبهة الثورية كان لمناقشة خارطة الطريق ووقف الحرب، وتناول اللقاء الأخر مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان العمل معا لإحلال السلام في وقت وجيز.
عبدالله حمدوك أكد، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح فرصة لإطلاع العالم على ثورة السودان العظيمة وهناك رسائل عدّة أمام الجمعية العامة بأن يعود السودان لمحيطه الإقليمي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك لـ"العين الإخبارية": أجندتنا أمام الأمم المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الراعية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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