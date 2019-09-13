ملاك الحسيني تقود حراك على MBC

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينطلق يوم الأحد القادم في الساعة الثامنة مساءً برنامج “حراك مع ملاك”، والذي تقدمه الدكتورة ملاك الحسيني، ويناقش عددًا من المواضيع الاجتماعية ذات الشأن السعودي الخالص وبشكل عميق، كما سيبحر في عدد من المواضيع التي تلامس نبض الشارع السعودي، حيث يبث البرنامج من أستوديوهات القناة في الرياض.

ويترقب المتابعون برنامج حراك مع ملاك خاصة وأن من سيقدمه هي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود والقادمة من عالم السوشيال ميديا، وتعتبر من أشهرهم وأميزهم.

والبرنامج أثار الجدل قبل انطلاقه، مؤكدين أن مشاهير السوشيال ميديا لم ينجحوا في برامج التلفزيون، ولكن ملاك الحسيني لديها فرصة مواتية لقلب الطاولة على من يراهن على فشلها؛ بسبب امتلاكها ثقافة تمكنها من إدارة الحوار ومخزونًا لياقيًّا يعطيها فرصة التميز، كما أنها بنت شهرتها في السناب شات بشكل متوازن بعيدًا عن الإثارة المصنعة أو المحتوى الفارغ.

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كما أنها قدمت عددًا من المبادرات التي لقيت إشادة كبيرة، واستطاعت أن تحقق عددًا من رغبات متابعيها وتسهم في حل بعض الأمور التي لم يتمكنوا منها شريطة أن تقدم في حسابها إعلانًا مجانيًّا للجهة التي حققت الرغبة، من ضمنها عمليات ربط معدة وعمليات إعادة نظر وزراعة شعر وعلاج مفاصل ودعم أسر منتجة وغيرها، وهو ما جعلها تكسب ثقة المتابعين وحبهم لها.

ولعل مراهنة المسؤولين في القناة وخاصة مكتب الرياض ستكون قي محلها؛ لأن المؤشرات تقول إن ملاك الحسيني هي الأفضل من بين الموجودين من مشاهير السوشيال ميديا، ولعلها الوحيدة التي تملك شهادة علمية وتحظى بمكانة وظيفية مرموقة وتتعامل مع السوشيال ميديا بهدوء تام.

وبالرغم من أن هناك فئة تعارض كل مشاهير السوشيال ميديا، ولكن ملاك الحسيني قد تكون هي المفصل الذي سيغير النظرة لهذه الفئة بقدراتها وتعاطيها الإيجابي وتعلمها وتركيزها.