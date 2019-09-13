شكرا لقرائتكم كابيلات كهرباء مكشوفة تهدد المارة في أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-13 كابيلات كهرباء مكشوفة تهدد المارة في أحد رفيدة تقع بالقرب من ساحة مسجد جامع متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة شكلت كابيلات كهرباء موصلة بعدادات تابعة لشركة الكهرباء بأحد شوارع محافظة أحد رفيدة خطرًا على المارة. Advertisements وأظهرت صور توصيل وتركيب الكابيلات بطريقة غير آمنة وغير فنية ومخالفة للمنظر بشكل عام، فيما طالب مواطنون الجهة المسؤولة بإماطة الخطر الذي قد يفتك بحياة المارة؛ كون هذه الكابيلات مطروحة على الشارع وتقع بالقرب من ساحة مسجد جامع يكثر فيه تجمع كبير من المصلين قد ينتج عنها كارثة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كابيلات كهرباء مكشوفة تهدد المارة في أحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.