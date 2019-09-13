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32 ورشة عمل في ملتقى تمكين لمستفيدي الخدمات الاجتماعية
تشارك في الملتقى 50 منشأة من القطاع الخاص
متابعات الخليج 365 - الرياض
تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 18-19 محرم 1441هـ، في مدينة الرياض، ملتقى تمكين؛ بهدف تأهيل ودعم مستفيدي الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل ومساندتهم في التحول من الرعوية إلى التنموية.
ويعقد الملتقى، الذي يقام تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في قاعة السلطانة بفندق كراون بلازا من الساعة 4م إلى الساعة 10م.
وتشارك في الملتقى 50 منشأة من القطاع الخاص ويتضمن الملتقى 32 ورشة عمل، و120 جلسة إرشاد مهني، بالإضافة إلى تقديم خدمات في دعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية وفرص وظيفية.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين والمستفيدات من خدماتها من الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الضمانية، لحضور الملتقى والتسجيل فيه، وذلك عبر الرابط التالي: هنا
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