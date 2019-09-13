3 نقاط تجعل لوحتك التجارية مخالفة

2019-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هناك بعض النقاط التي تؤكد أن اللوحة التجارية مخالفة ومضللة.

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وقالت الشؤون البلدية والقروية: إن الحالات هي إذا لم يكن مطابقًا للاسم المثبت في السجل التجاري، أو إذا تضمنت أساليب احتيال أو تضليل.

وأيضًا، إذا لم يلتزم فيها بحجم واحد لحروف الاسم التجاري.

من جهتها، شددت وزارة التجارة والاستثمار على ضرورة توضح الاسم في اللوحة، ومنع تصغير بعض الكلمات وتكبير أخرى للإيهام بانتماء المتجر لسلسلة أخرى معروفة، وأيضًا يجب منع تضليل المستهلك بتقليد اسم أو هوية أو علامة تجارية.