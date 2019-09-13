النمر: هذه الطرق تحسن حالة المريض

2019-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أنه ثبت علميًّا أن هناك بعض طرق تعامل الطبيب مع المريض تحسن حالته وتجعله ينتظم على النمط الصحي المطلوب.

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وأوضح النمر أن طرق التعامل المذكورة منها رفع الروح المعنوية، ولين الجانب، وفتح نافذة الأمل، والخيارات الإيجابية، مشددًا على أن هذه الطرق لها دور كبير في انتظام المريض على أدويته وتحسن حالته.

ولفت النمر، في سياق آخر، إلى أن المراهقين الذين يقضون على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 3 ساعات يوميًّا ٦٠% منهم أكثر عرضة للقلق والاكتئاب، مؤكدًا أنه يجب عدم السماح للمراهقين باستخدام الأجهزة الذكية أكثر من ساعتين يوميًّا واستبدل ذلك بالرياضة التي يحبها وتنمية مهاراته.