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غدق تستهدف الطلاب والطالبات المحتاجين بمبادرة نبراس
متابعات الخليج 365 - روان البيضاني - الرس
أطلق فريق غدق التطوعي، التابع لرابطة التطوع بإمارة منطقة القصيم، مبادرة “نبراس” الخاصة بتجهيز وتوزيع الحقائب المدرسية بكامل محتوياتها من المستلزمات والأدوات المدرسية لعدد من طالبات وطلاب المرحلة الابتدائية من الأسر ذوي الدخل المحدود في محافظة الرس، وذلك انطلاقًا من مبادراتها التطوعية المجتمعية المتعددة.
وشملت المبادرة تجهيز 200 حقيبة مدرسية بكامل محتوياتها، استفاد منها 200 طالب وطالبة في مدارس مختلفة في المحافظة.
وتم التوزيع بالتعاون مع مرشديّ ومرشدات المدارس حسب خبرتهم ومعرفتهم بالطلاب المحتاجين بعد بدء العام الدراسي؛ لضمان وصول المبادرة لمستحقيها، حيث تأتي المبادرة في إطار الإعانة على طلب العلم وتعليمه.
ويعد فريق غدق إحدى الفرق الخيرية التطوعية بمحافظة الرس، ويضم عددًا من الشباب والشابات المتطوعين، حيث نفذ العديد من المبادرات والفعاليات في منطقة القصيم منذ تأسيسه.
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