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تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، عصر اليوم الجمعة، من القبض على مواطن وبداخل سيارته أكثر من 400 حبة يشتبه بأنها مخدرة.
وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365" أنه يشتبه أن تكون من الحبوب المخدرة، وكذلك وجد بحوزته مسدس وذخائر حية ومبالغ مالية.
وأضافت أنه "تم تسليم الشخص والمضبوطات لمركز شرطة العرضية الشمالية؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه".
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 11:59 PM
تم تسليمه للشرطة لإكمال الإجراءاتالقبض على مواطن بحوزته حبوب وذخائر في العرضيات
تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، عصر اليوم الجمعة، من القبض على مواطن وبداخل سيارته أكثر من 400 حبة يشتبه بأنها مخدرة.
وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365" أنه يشتبه أن تكون من الحبوب المخدرة، وكذلك وجد بحوزته مسدس وذخائر حية ومبالغ مالية.
وأضافت أنه "تم تسليم الشخص والمضبوطات لمركز شرطة العرضية الشمالية؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه".
، القبض على مواطن بحوزته حبوب وذخائر في العرضيات ،
المصدر : الخليج 365
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