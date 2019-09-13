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تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 18-19 محرم 1441هـ في مدينة الرياض، ملتقى "تمكين" الذي يهدف إلى تأهيل ودعم مستفيدي الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل ومساندتهم في التحول من الرعوية إلى التنموية.
وتفصيلاً، يقام الملتقى تحت رعاية وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في قاعة السلطانة بفندق كراون بلازا من الساعة 4 م إلى الساعة 10 م، وذلك بمشاركة 50 منشأة من القطاع الخاص.
ويتضمن الملتقى 32 ورشة عمل، و120 جلسة إرشاد مهني، بالإضافة إلى تقديم فرص وظيفية وخدمات في دعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين والمستفيدات من خدماتها من الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الضمانية، لحضور الملتقى والتسجيل فيه وذلك عبر الرابط التالي: http://tamkeenksa.com
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 11:19 PM
يتضمن 32 ورشة عمل و120 جلسة إرشاد بمشاركة 50 منشأة خاصة
تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 18-19 محرم 1441هـ في مدينة الرياض، ملتقى "تمكين" الذي يهدف إلى تأهيل ودعم مستفيدي الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل ومساندتهم في التحول من الرعوية إلى التنموية.
وتفصيلاً، يقام الملتقى تحت رعاية وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في قاعة السلطانة بفندق كراون بلازا من الساعة 4 م إلى الساعة 10 م، وذلك بمشاركة 50 منشأة من القطاع الخاص.
ويتضمن الملتقى 32 ورشة عمل، و120 جلسة إرشاد مهني، بالإضافة إلى تقديم فرص وظيفية وخدمات في دعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين والمستفيدات من خدماتها من الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الضمانية، لحضور الملتقى والتسجيل فيه وذلك عبر الرابط التالي: http://tamkeenksa.com
، "العمل" تنظم ملتقى "تمكين" لدعم وتأهيل مستفيدي الخدمات الاجتماعية ،
المصدر : الخليج 365
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