، المرور يحدد المركبات المعفى ركابها من ربط حزام الأمان.. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المرور السعودي عن الحد الأعلى لموديلات المركبات المعفى ركّابها من الالتزام بربط حزام الأمان، والتي تشمل جميع السيارات تحت سنة الصنع المحددة.

وأوضح أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985م فما فوق.