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محمد بن مسعود - الدمام - كشف المرور السعودي عن الحد الأعلى لموديلات المركبات المعفى ركّابها من الالتزام بربط حزام الأمان، والتي تشمل جميع السيارات تحت سنة الصنع المحددة.
وأوضح أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985م فما فوق.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 11:09 PM
كشف المرور السعودي عن الحد الأعلى لموديلات المركبات المعفى ركّابها من الالتزام بربط حزام الأمان، والتي تشمل جميع السيارات تحت سنة الصنع المحددة.
وأوضح أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985م فما فوق.
، المرور يحدد المركبات المعفى ركابها من ربط حزام الأمان.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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