، "العامري": سنعمل على تحقيق البيئة التعليمية المحفزة للطلاب وتعزيز النشاط البحثي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ستكون هناك مراجعة وتطوير للخطة الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة

أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أحمد بن سالم العامري، عن أن الجامعة تعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق البيئة التعليمية المحفزة على الإنجاز العلمي للطلاب، مشيراً إلى أن التوجه القادم، سيكون مراجعة وتطوير الخطة الإستراتيجية للخمس سنوات المقبلة.

وقال في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم: "التوجه القادم - بعد أن تم بحمد الله هيكلة الجامعة- سيكون مراجعة وتطوير الخطة الإستراتيجية للخمس سنوات القادمة؛ سعياً لتحسين وتجويد البرامج التعليمية، وتعزيز النشاط البحثي، وحوكمة الإجراءات الإدارية والمالية، وتعزيز الوسطية، ومحاربة الفكر المتطرف".

وأوضح "العامري" أن "البيئة التعليمية المحفزة لها تأثير على الإنجاز العلمي للطالب، وسيكون أحد أهم محاور اهتمام الجامعة في الفترة القادمة؛ العمل على تحقيق ذلك."

‏وأضاف مدير جامعة الإمام: "الجامعة تنهض برسالة سامية من خلال رعايتها للمعرفة والإبداع والقيم الأخلاقية، وتحصين الطلاب والطالبات فكرياً وعقائدياً، وإعداد جيلٍ قادرٍ على تحقيق متطلبات سوق العمل، بما يحقق النمو والازدهار لهذا البلد، ويدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية نحو مستقبل مشرق - بإذن الله."