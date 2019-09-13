، النصر والشباب.. مستوى ضعيف ونتيجة سلبية ،

- 1/21
- 2/21
- 3/21
- 4/21
- 5/21
- 6/21
- 7/21
- 8/21
- 9/21
- 10/21
- 11/21
- 12/21
- 13/21
- 14/21
- 15/21
- 16/21
- 17/21
- 18/21
- 19/21
- 20/21
- 21/21
تصوير: ماجد البقمي
فَقَد فريق النصر الأول لكرة القدم أول نقطتين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد تعادله مع الشباب سلبيًّا في الجولة الثالثة من الدوري.
وتصدر النصر مؤقتًا ترتيب الدوري بسبع نقاط، فيما جاء الشباب ثالثًا بخمس نقاط.
مرَّ الشوط الأول سلبيًّا بين الطرفين، ولم يشهد خطورة، مع تراجع شبابي للدفاع، وهجوم نصراوي.
استمر الأداء الأقل من المتوسط من الطرفين مع تحسن للهجمات.
وفي الدقيقة الـ47 هجمة شبابية، وصلت إلى جوانكا، انفرد بالمرمى، وسددها مرت بجوار القائم.
وعند الدقيقة الـ54 تسديدة من نور الدين امرابط، تعملق فاروق بن مصطفى في التصدي لها.
عاد الأداء للهبوط، الذي استمر حتى نهاية المباراة.
النصر والشباب.. مستوى ضعيف ونتيجة سلبيةعبدالعزيز الشريف الخليج 365 2019-09-13
تصوير: ماجد البقمي
فَقَد فريق النصر الأول لكرة القدم أول نقطتين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد تعادله مع الشباب سلبيًّا في الجولة الثالثة من الدوري.
وتصدر النصر مؤقتًا ترتيب الدوري بسبع نقاط، فيما جاء الشباب ثالثًا بخمس نقاط.
مرَّ الشوط الأول سلبيًّا بين الطرفين، ولم يشهد خطورة، مع تراجع شبابي للدفاع، وهجوم نصراوي.
استمر الأداء الأقل من المتوسط من الطرفين مع تحسن للهجمات.
وفي الدقيقة الـ47 هجمة شبابية، وصلت إلى جوانكا، انفرد بالمرمى، وسددها مرت بجوار القائم.
وعند الدقيقة الـ54 تسديدة من نور الدين امرابط، تعملق فاروق بن مصطفى في التصدي لها.
عاد الأداء للهبوط، الذي استمر حتى نهاية المباراة.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
10:45 PM
في مباراة أقل من المستوى ضمن الدوري
تصوير: ماجد البقمي
فَقَد فريق النصر الأول لكرة القدم أول نقطتين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد تعادله مع الشباب سلبيًّا في الجولة الثالثة من الدوري.
وتصدر النصر مؤقتًا ترتيب الدوري بسبع نقاط، فيما جاء الشباب ثالثًا بخمس نقاط.
مرَّ الشوط الأول سلبيًّا بين الطرفين، ولم يشهد خطورة، مع تراجع شبابي للدفاع، وهجوم نصراوي.
استمر الأداء الأقل من المتوسط من الطرفين مع تحسن للهجمات.
وفي الدقيقة الـ47 هجمة شبابية، وصلت إلى جوانكا، انفرد بالمرمى، وسددها مرت بجوار القائم.
وعند الدقيقة الـ54 تسديدة من نور الدين امرابط، تعملق فاروق بن مصطفى في التصدي لها.
عاد الأداء للهبوط، الذي استمر حتى نهاية المباراة.
، النصر والشباب.. مستوى ضعيف ونتيجة سلبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر النصر والشباب.. مستوى ضعيف ونتيجة سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.