“العمل” تكشف أسباب تصنيف المنشآت بالنطاق الأصفر وطرق تفاديه

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدم تحقيق المنشآت نسب التوطين المطلوبة يمنع إصدار رخصة عمل للعامل الوافد الجديد، أو تجديد رخصة العامل.وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء»، بموقع «تويتر»، استفسارًا من أحد أصحاب المنشآت بشأن تصنيف منشأته بالنطاق الأصفر قليلة الالتزام بنسبة التوطين)، وعدم تمكنه من إصدار رخصة عمل لهم. وردَّت الوزارة، بأن «تصنيف المنشأة في النطاق الأصفر يمنع إصدار رخصة عمل للوافد الجديد أو تجديد رخصة العمل للعامل الذي أمضى أكثر من سنتين داخل المملكة».

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج «نطاقات» لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف. كما يشمل تصنيف الوزارة، «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبةً في توطين الوظائف.