“الجمارك” تكشف حقيقة “حجز إبل حتى الموت” في “منفذ الرقعي”

أصدرت الجمارك السعودية بياناً عبر حسابها على موقع «تويتر» حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إرسالية إبل في جمرك الرقعي تحت عنوان «حجزت في المنفذ ولم يسمح لصاحبها بالخروج بها أو العودة إلى المملكة، وأنها حجزت دون علف أو ماء ومات بعضها بسبب الجوع والعطش».

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه وردت إرسالية إبل إلى جمرك الرقعي بقصد الخروج من المملكة وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية تبين أنها لم تستوف الشروط اللازمة للخروج بها، كما ثبت للجمرك وجود قصد تهريب، وعليه تم إبلاغ صاحب الإرسالية المخالفة بربط قيمتها بالتأمين لحين الانتهاء من إجراءات القضية، إلا أنه رفض تنفيذ ذلك، ما استدعى قيام جمرك الرقعي بتخصيص مكان للإبل في المنفذ ليتمكن صاحبها من رعايتها والعناية بها، ولا زال حتى هذه اللحظة يقوم برعايتها رافضاً تنفيذ ما أبلغ به، علماً أن القضية أحيلت إلى النيابة العامة جهة الاختصاص بالتحقيق في قضايا التهريب الجمركي.

وأوضحت «الجمارك» أن جمرك الرقعي يستقبل يومياً إرساليات إبل وأغنام يقوم أصحبها بإخراجها إلى دولة الكويت وتتم عملية خروجها بانسيابية ومرونة لاستيفائها الشروط اللازمة. وطالبت «الجمارك» وسائل الإعلام التي تداولت الخبر بتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والاستناد في نقلها إلى المصادر الموثوقة والرسمية.