عاجل اليمن : عبدالعزيز جباري يكاشف اليمنيين من قلب الرياض.. ويتحدث عن خيانة «هادي» وتواطؤ «البركاني».. ويحمل السعودية المسئولية..!

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز جباري يكاشف اليمنيين من قلب الرياض.. ويتحدث عن خيانة «هادي» وتواطؤ «البركاني».. ويحمل السعودية المسئولية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم عضو هيئة رئاسة البرلماني اليمني عبدالعزيز جباري ، رئيس البرلمان سلطان البركاني وقال إنه رفض إدانة استهداف الجيش من قبل الطيران الاماراتي .

وقال نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، إن سكوت الرئيس هادي والقيادات الحكومية والحزبية عن ممارسات التحالف العربي في اليمن، "خيانة" محملاً الرئيس والسعودية مسؤولية انحراف التحالف عن أهدافه في اليمن.

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وأضاف جباري في لقاء على قناة سهيل، التي تبث برامجها من العاصمة السعودية الرياض، أن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، عرقل صدور أي موقف من البرلمان إزاء قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين، محملاًً رئيس البرلمان مسؤولية ذلك، ومطالباً أعضاء هيئة الرئاسة والبرلمان بالقيام بواجبهم الوطني إزاء ما يتعرض له الوطن من اعتداء ومخاطر.

وأوضح جباري، وهو نائب رئيس وزراء سابق ومستشار للرئيس حالياً، أن الوضع في اليمن لا يمكن السكوت عليه، "وطن يدمر بينما الأحزاب والرئاسة مختلفون على من يدير البلاد في المستقبل وهذا يجامل دولة وهذا محسوب على دولة أخرى".

وأشار جباري إلى الموقف السعودي من اعتداءات الإمارات، مضيفاً "السعوديون يقولون إنهم لا يستطيعون الاستغناء عن دور الإمارات ولا وقف عبثها باليمن".

وتابع : لا نريد من السعوديين التحول لوسيط وعليهم الالتزام بالقرارات الدولية ودعم الشرعية

وحمل الرئيس هادي والسعودية باعتبارها قائدة التحالف العربي المسؤولية الكاملة عن ما حدث ويحدث في المناطق المحررة، وانحراف التحالف عن أهدافه التي جاء من أجلها، مشيراً إلى أنهم لم يلتقوا الرئيس هادي منذ الاحداث الاخيرة في جنوب اليمن.

وأكد جباري أن الإمارات تمارس اعتداءً على اليمن تتحكم بالمطارات والموانئ وتمنع سلطات الدولة من القيام بمهامها وتدعم مليشيات مسلحة ضد الدولة ولها مشاريع تشطيرية في اليمن لا يمكن قبولها أو السكوت عنها.