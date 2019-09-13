عاجل اليمن : مجزرة كبرى في صفوف القوات الإماراتية .. وإعلان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث

شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة كبرى في صفوف القوات الإماراتية .. وإعلان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت دولة الإمارات مقتل عدد من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية بـ”أرض العمليات” . وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن 6 من الجنود الإماراتيين قتلوا في حادث تصادم آليات عسكرية في “أرض العمليات” دون تحديد المكان. اخر الاخبار الجبواني يقرر مغادرة السعودية وتوجيه صفعة كبرى للإمارات..! هجوم سعودي إماراتي عنيف على ‘‘سلطان العرادة’’ وهكذا كان الرد اليمني العاجل أول صورة واضحة لمنفذ عملية اغتيال شقيق عبدالملك الحوثي الذي قتله الحوثيون يوم أمس في قلب مدينة مارب.. شاهد حزب الإصلاح يفجر مفاجأة كبرى ويعلن : غريمنا السعودية والشرعية .. وهذا ما سيحدث خلال أيام ويغير المعادلة لأول مرة تسريب مكالمة حساسة بين ‘‘سعود القحطاني’’ والقنصل السعودي بإسطنبول قبل تقطيع جثة ‘‘خاشقجي’’ تكشف (بالاسم) عن طرف ثالث متورط في العملية.. (تفاصيل) Advertisements ‘‘وحش لا يحمل الرحمة’’.. أصالة تفاجئ الجمهور بكشف أسرار جريئة .. وتتحدث عن ‘‘خيانة زوجية’’ .. شاهد بالفيديو.. هذا ما فعلته مع زوجها بعدما اكتشفت أنه ”شاذ جنسيا”.. الدكتور ”طارق الحبيب” يوضح الحكم الشرعي (شاهد) هكذا كان مصير القذر حمد المزروعي على أيدي مجموعة من الشباب اليمنيين (أسماء+صور) جباري يخرج عن صمته ويفضح البركاني والرئيس هادي بشأن أحداث عدن .. ويكشف عن رسالة حاسمة تلقتها الشرعية حول طرد الإمارات من التحالف قرار جمهوري بتعيين العدو اللدود للإمارات في منصب رفيع في أهم محافظة جنوبية.. شاهد (صورة+فيديو) الانتقالي يقبل الفريق ”علي محسن” ويرفض الوزير ”أحمد الميسري” في مشاورات جدة.. وهذا موقف الشرعية..!

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