عاجل اليمن : الجبواني يقرر مغادرة السعودية وتوجيه صفعة كبرى للإمارات..!

شكرا لقرائتكم خبر عن الجبواني يقرر مغادرة السعودية وتوجيه صفعة كبرى للإمارات..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني أنه سيضع المنظمات الدولية امام ماتتعرض له المطارات اليمنية من تجاوزات من قبل دول التحالف.

واكد الجبواني مهدداً أن العالم يجب أن يطلع على كل ما يحدث.

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وأضاف بالقول : "‏تقرر سفرنا إلى مونتريال كندا يوم ٢٥ سبتمبر الجاري للإجتماع بقيادة منظمة الطيران العالمية (الإيكاو) وفي أكتوبر سأكون في لندن للإجتماع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.. سنضع المنظمات الدولية أمام مسئولياتها إزاء ما يجري من إنتهاك لسيادة الدولة اليمنية على مطاراتها وموانئها.