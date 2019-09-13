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. نشر رجل الأعمال سعد بن سفران العرابي، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه تبرعه بقطعة أرض في مكة المكرمة لوالد الطالب معتز خويتم سعد الحارثي ، كما كشف عن عزمه إطلاق اسم معتز على مسجد يقوم ببنائه في السودان.

وأشاد العرابي في مقطع فيديو مشيداً بالموقف النبيل من الحارثي، الذي أكد أنه يعرفه منذ 20 عاماً، معلناً تبرعه بالأرض وإطلاق اسم معتز على المسجد المزمع افتتاحه في السودان الشهر المقبل.

وتُوفي معتز خنقاً على يد زميله في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الوليد بن بشر الابتدائية بالرياض، إثر مشاجرة بينهما.

وأعقب ذلك إعلان والده التنازل عن قاتل معتز لوجه الله بشرط أن يخرج من محبسه وكذلك عدم مساءلة إدارة المدرسة ، فيما تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع موقف والد معتز .





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. رجل أعمال يقدم هدية لوالد الطالب معتز الذي قتل على يد زميله في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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