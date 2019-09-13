«الصحة» تحذّر من ترك أدوية الضغط دون موافقة الطبيب

فنَّدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، المزاعم المتعلقة بإمكانية ترك أدوية ضغط الدم في حال كانت قراءات قياساته طبيعية.

وأكدت الوزارة في فيديو توعوي، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن تسجيل قياس الضغط نتيجة من 80 إلى 120 مليمتر زئبق، يعدّ نتيجة طبيعية، سببها مداومة المريض على تناول الأدوية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ قراءات ضغط الدم تظلّ طبيعية طالما داوم المريض على تناول الدواء، بينما يرتفع ضغط الدم مجددًا في حالة ترك الأدوية؛ لذلك لا ينبغي للمريض أن يترك العلاج إلا بموافقة الطبيب.

يذكر أن قياس ضغط الدم، يتضمن مقياس قوة دفع الدم ضد جدران الأوعية الدموية، فعند نبضات القلب يبدأ ضخ الدم في الجسم؛ لنقل الغذاء والأكسجين إلى جميع الأنسجة والخلايا عبر الدورة الدموية، لذلك تعمل العضلات بجدران الأوعية الدموية بتناسق تام مع عضلة القلب لإيصال الدم إلى الخلايا، وعندما ينقبض القلب ليدفع الدم المتجمع فيه إلى الشرايين تنبسط العضلات في جدران الشرايين بما يسمح باستقبال تيار الدم من القلب. وفقًا لموقع «طب ويب».

ويتأثر ضغط الدم ارتفاعًا وانخفاضًا، بنوع المريض والتقدم في العمر، بالإضافة إلى العامل الوراثي والنظام الغذائي ومدى اتباع المريض لنظام غذائي متوازن، فضلًا عن إقلاعه عن عادة التدخين، وتعدّ المتابعة مع الطبيب المختص عاملًا حاسمًا في تجنيب مريض ضغط الدم المرتفع أية مضاعفات.