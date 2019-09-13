مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تكشف تفاصيل «رحلة الهمّة».. تمر بـ60 مدينة وقرية بلا توقف

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إطلاق مبادرة «رحلة الهمّة» احتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة. وتتمثل المبادرة برحلة برية حول المملكة بلا توقف، تبدأ من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في حي البيلسان بالمدينة الاقتصادية، يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019م، وتنتهي بنفس الكلية.

وتهدف الرحلة إلى تجسيد همة أبناء الوطن والمشاركة الوطنية الفعالة؛ حيث سيقوم مجموعة من شباب الوطن الاحتفال باليوم الوطني من خلال «رحلة الهمّة» بمسافة 6000 كم بلا توقف، والمرور بـ 60 مدينة وقرية حول المملكة للتعزيز والتعريف بمساهمة المدينة الاقتصادية الفاعلة في رؤية 2030 الطموحة؛ باعتبارها أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني غير المعتمدة على النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي: إن رحلة الهمّة مبادرة جديدة، تؤكد ولاءنا لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة، من خلال الإسهام في التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب السعودي، مضيفًا: نحن فخورون بمشاركة كوكبةٍ من أبناء المملكة في هذه الرحلة الطموحة، متسلحين بقمة طويق التي تعانق السماء وعزيمة الشباب السعودي الفخور بتلاحمه مع قيادته؛ ليقدموا نموذجًا يحتذى به في تحدي الصعاب والعقبات في سبيل رفعة بلاده وإعلاء مجد المملكة من خلال هذا الإنجاز.