أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إطلاق مبادرة «رحلة الهمّة» احتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة. وتتمثل المبادرة برحلة برية حول المملكة بلا توقف، تبدأ من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في حي البيلسان بالمدينة الاقتصادية، يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019م، وتنتهي بنفس الكلية.
وتهدف الرحلة إلى تجسيد همة أبناء الوطن والمشاركة الوطنية الفعالة؛ حيث سيقوم مجموعة من شباب الوطن الاحتفال باليوم الوطني من خلال «رحلة الهمّة» بمسافة 6000 كم بلا توقف، والمرور بـ 60 مدينة وقرية حول المملكة للتعزيز والتعريف بمساهمة المدينة الاقتصادية الفاعلة في رؤية 2030 الطموحة؛ باعتبارها أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني غير المعتمدة على النفط.
وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي: إن رحلة الهمّة مبادرة جديدة، تؤكد ولاءنا لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة، من خلال الإسهام في التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب السعودي، مضيفًا: نحن فخورون بمشاركة كوكبةٍ من أبناء المملكة في هذه الرحلة الطموحة، متسلحين بقمة طويق التي تعانق السماء وعزيمة الشباب السعودي الفخور بتلاحمه مع قيادته؛ ليقدموا نموذجًا يحتذى به في تحدي الصعاب والعقبات في سبيل رفعة بلاده وإعلاء مجد المملكة من خلال هذا الإنجاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تكشف تفاصيل «رحلة الهمّة».. تمر بـ60 مدينة وقرية بلا توقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.