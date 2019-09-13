«الجمارك» تكشف حقيقة حجز إرسالية إبل في منفذ الرقيعي حتى الموت

ردت «الجمارك السعودية»، على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حجز إرسالية إبل في منفذ الرقيعي دون علف أو ماء ومات بعضها؛ بسبب الجوع والعطش.

وأوضحت الجمارك السعودية، في بيان صادر عنها اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه «وردت إرسالية إبل إلى جمرك الرقعي بقصد الخروج من المملكة، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية تبيَّن أنها لم تستوفِ الشروط اللازمة للخروج بها، كما ثبت للجمرك وجود قصد تهريب».

وأشارت إلى أنها أبلغت «صاحب الإرسالية المخالفة بربط قيمتها بالتأمين لحين الانتهاء من إجراءات القضية، إلا أنه رفض تنفيذ ذلك، ما استدعى قيام جمرك الرقعي بتخصيص مكان للإبل في المنفذ؛ ليتمكن صاحبها من رعايتها والعناية بها، ما زال حتى هذه اللحظة يقوم برعايتها رافضًا تنفيذ ما أبلغ به، علمًا أن القضية أحيلت إلى النيابة العامة جهة الاختصاص بالتحقيق في قضايا التهريب الجمركي».

وأكدت أن «جمرك الرقعي يستقبل يوميًّا إرساليات إبل وأغنام يقوم أصحبها بإخراجها إلى دولة الكويت، وتتم عملية خروجها بانسيابية ومرونة لاستيفائها الشروط اللازمة».

وطالبت «الجمارك السعودية» وسائل الإعلام التي تداولت الخبر بتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، والاستناد في نقلها إلى المصادر الموثوقة والرسمية.