إعادة افتتاح مركز القلب بمستشفى الملك فهد وإجراء 10 عمليات دون تدخل جراحي

أعاد مستشفى الملك فهد بجدة افتتاح مركز القلب بعد دعمه بكوادر متخصصة وأجهزة حديثة؛ ليجري عشر عمليات خلال شهر ذي الحجة، شملت استبدال الصمام بدون تدخل جراحي، بالقسطرة القلبية التي تعد من أحدث تقنيات علاج القلب وتكللت جميعها بالنجاح.

وأوضح المشرف العام على المستشفى الدكتور عبد الرحمن بخش أن إعادة افتتاح قسم القلب ببرنامج مُعَدٍّ خصيصًا بدعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة؛ لرفع الضغط عن المستشفيات العامة والمراكز الخاصة بسبب ازدياد مرضى الحالات القلبية، مما يتطلب توفير العلاج لهم وفق أعلى وأرقى المستويات .

وبيَّن الدكتور بخش أن قسم القلب يضم معمل قسطرة يتوفر فيه ثلاثة أجهزة حديثة وغرفة عمليات خاصة لجراحة القلب، وغرف عناية مخصصة ومجهزة للرعاية ما بعد العملية، إضافة إلى جناح مخصص لمرضى جراحة القلب.

وأشار أن الفريق الطبي يتكون من أطباء وجراحي القلب وأطباء تخدير القلب وفنيِّي التخدير والتروية القلبية والعمليات وتمريض العمليات إلى جانب أخصائيين علاج طبيعي وعلاج تنفسي وتغذية إكلينيكية، وصيدلي إكلينيكي وفريق عناية مركزة يتابع المريض بعد العملية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن جميعهم تم استقطابهم من مختلف القطاعات الصحية الكبيرة بمحافظة جدة؛ لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية تديرها كفاءات مؤهلة، ذات تدريب عالٍ .

وأكد بخش أن إعادة افتتاح قسم القلب يترجم الأهداف الحقيقية للوزارة بأن يكون المريض هو المستفيد الأول؛ لتخفيف معاناة تحويله إلى المستشفيات الأخرى ومشقة قبوله وطول قوائم الانتظار، مما يعرض هذه الفئة من المرضى لخطر الأزمات القلبية أثناء انتظار إجراء العمليات؛ لذلك تسعى الوزارة لتكامل الخدمة للمريض وضمان تقديمها بالشكل المناسب في مختلف التخصصات.