بالصور.. فريق طبي يستعيد تقويم الركبة لسيدة سبعينية

استعادت وحدة استبدال المفاصل بمستشفى أبها الخاص برئاسة استشاري جراحة العظام الدكتور محمد العتيبي، تقويم الركبة العظمية لسيدة سبعينية.

وبدأت المريضة، بعد تعافيها، مرحلة العلاج بإشراف قسم العلاج الطبيعي والدكتورة تهاني شداد؛ حيث تتوافر الخبرة والأجهزة الطبية اللازمة في تأهيل هذه النوعية من الحالات.

ويقول الدكتور العتيبي لـ «عاجل»، إن مجتمعنا السعودي آخذٌ بسبل التقدم في المجال الصحي؛ بتوافر خبرات وامكانات تعادل المستوى العالمي في احتواء أسباب خشونة المفاصل، وعلى قائمتها مرض السمنة المفرطة، والتي تعد أهم أسباب خشونة مفصل الركبة، مشيرًا إلى دور العامل الوراثي في هذا الشأن.

واستكمل العتيبي، «إن المجتمعات المتحضرة تسعى للحد من السمنة؛ لكونها خطرًا على الصحة، وتؤدي لتآكل المفاصل ومنها الركبة، فضلًا عن حدوث انزلاقات أشبه بالخلع حول المفصل تحدث بأعمار مبكرة، عوضًا عن الخشونة المرتبطة بتقدم العمر».

وأشار استشاري جراحة العظام، إلى أن محاربة السمنة إحدى ركائز مواجهة خشونة الركبة وتتمثل في النظام الغذائي والرياضة والتثقيف الصحي؛ لمنع أسباب خشونة الركبة التي يتجنب الجراح في التعامل معها إجراء العمليات لصعوبتها، لافتًا إلى أن وحدة المفاصل في مستشفى أبها الخاص، أجرت عملية استبدال سطح مفصل الركبة لمرضى لديهم سمنة مفرطة بنجاح.