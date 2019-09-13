6 آلاف كلم رحلة الهمة حول المملكة

احتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية ، أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن استعدادها للتعبير عن همتها وواجبها نحو دوت الخليج بإطلاق مبادرة «رحلة الهمّة» والتي تتمثل برحلة برية حول المملكة بلا توقف، تبدأ من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في حي البيلسان بالمدينة الاقتصادية، يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019 وتنتهي بالكلية نفسها.

وتهدف الرحلة إلى تجسيد همة أبناء دوت الخليج والمشاركة الوطنية الفعالة، حيث سيقوم مجموعة من شباب دوت الخليج بالاحتفال باليوم الوطني بهمتهم وعزيمتهم تعبيراً عن مشاعر الحب والولاء، من خلال «رحلة الهمّة»، وسوف يمرون بها على أكثر من 60 مدينة وقرية حول المملكة بمسافة 6000 كم بلا توقف، للتعزيز والتعريف بمساهمة المدينة الاقتصادية الفاعلة في رؤية 2030 الطموحة، باعتبارها أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني غير المعتمدة على النفط.

وأوضح، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي، أن رحلة الهمّة مبادرة جديدة تضاف إلى مبادرات المدينة الاقتصادية النوعية، وتأكيداً على ولائنا لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة، وذلك من خلال الإسهام في التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب السعودي.