77 برنامجا للنشاط الطلابي بنجران

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي، أمس، خطة البرامج والأنشطة المركزية والمحلية للفصل الدراسي الأول 1440ـ1441 التي شملت 77 برنامجاً في مختلف أقسام النشاط الطلابي ومجالاتها المتنوعة في العلوم والتقنية والبيئة والصحة والرياضة والثقافة الفنون، إضافة إلى مهارة وريادة ومجال الأسرة والمجتمع والتربية الكشفية والفنية.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي أن تلك البرامج سيكون لها دورها المأمول في بناء الشخصية المتوازنة للطالب من الناحية الاجتماعية والعقلية والجسمية والانفعالية ليصبح مواطنا نافعا يخدم دينه ووطنه وأمته، بهدف تقوية التلاحم الوطني وطاعة ولي الأمر والمحافظة على مكتسبات دوت الخليج وترسيخ القيم الاجتماعية، فضلاً عن توثيق العلاقات الإيجابية بين المدرسة والأسرة والمجتمع باعتبارها مؤسسات تربوية تُعنى بالطالب وتكتشف مواهبه وتعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه السليم خدمةً للفرد وللمادة العلمية وتسهيلاً لفهمها من خلال الممارسة الفعلية لها.

من جهته، أكد مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة عبده عطيف أن إدارة النشاط الطلابي تسعى إلى تحقيق رؤية ورسالة وزارة التعليم بما ينسجم مع الواقع ويعزز الانتماء للوطن وقيادته ويعكس الأهداف الإستراتيجية في ضوء ثوابت الدولة والبرامج المحققة لرؤية التحول الوطني 2030.