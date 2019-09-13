77 برنامجا للنشاط الطلابي بنجران

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي أن تلك البرامج سيكون لها دورها المأمول في بناء الشخصية المتوازنة للطالب من الناحية الاجتماعية والعقلية والجسمية والانفعالية ليصبح مواطنا نافعا يخدم دينه ووطنه وأمته، بهدف تقوية التلاحم الوطني وطاعة ولي الأمر والمحافظة على مكتسبات دوت الخليج وترسيخ القيم الاجتماعية، فضلاً عن توثيق العلاقات الإيجابية بين المدرسة والأسرة والمجتمع باعتبارها مؤسسات تربوية تُعنى بالطالب وتكتشف مواهبه وتعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه السليم خدمةً للفرد وللمادة العلمية وتسهيلاً لفهمها من خلال الممارسة الفعلية لها.
من جهته، أكد مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة عبده عطيف أن إدارة النشاط الطلابي تسعى إلى تحقيق رؤية ورسالة وزارة التعليم بما ينسجم مع الواقع ويعزز الانتماء للوطن وقيادته ويعكس الأهداف الإستراتيجية في ضوء ثوابت الدولة والبرامج المحققة لرؤية التحول الوطني 2030.
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