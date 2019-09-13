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محمد بن مسعود - الدمام - حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.
وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دور الـ١٦، والإماراتي عبدالله أهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.
وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الأبيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي وأحمد الفيحاني وحسن عابد.
الهديب يحقق "ذهبية المبارزة الآسيوية"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-13
حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.
وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دور الـ١٦، والإماراتي عبدالله أهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.
وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الأبيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي وأحمد الفيحاني وحسن عابد.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
08:48 PM
حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.
وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دور الـ١٦، والإماراتي عبدالله أهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.
وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الأبيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي وأحمد الفيحاني وحسن عابد.
، الهديب يحقق "ذهبية المبارزة الآسيوية" ،
المصدر : الخليج 365
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