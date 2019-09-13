السعودية اليوم / أمين المنظمة الكشفية العالمية يشيد بجهود الكشافة السعودية



الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

أشاد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية ، السيد أحمد الهنداوي بجهود الكشافة

وأثنى الهنداوى خلال لقائه بالوفد الكشفي السعودي المشارك في المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي اختتم مؤخراً في شرم الشيخ، على الكشافة السعودية، التي قدمت عملاً مشرفاً يعتز به كل كشّاف، عندما سخروا طاقاتهم وجهودهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أنه عاش هذا الأمر ووقف عليه عن كثب إذ أدى هذا العام فريضة الحج، وتابع عملية إرشاد التائهين يوم التروية في مشعر منى وكيفية استقبال الحجاج في مراكز الارشاد، وأطلع على أعمال لجان المسح والإرشاد والبرامج والتقنيات، وآلية إصدار الخرائط الإرشادية، وآلية تفويج الحجاج بالتعاون مع مؤسسات الطوافة خلال زيارته لمعسكر منى الجبل الكشفي.

وأكد الأمين العام على أن كل تلك الجهود تأتي لتؤكد مهمة الكشافة في المساهمة في تربية الشباب، من خلال نظام القيم القائم على أساس وعد وقانون الكشافة، وذلك للمساعدة في بناء عالم أفضل حيث يستطيع الأشخاص تحقيق ذاتهم كأفراد فاعلين يلعبون دورا هامـًا في بناء المجتمع.

// انتهى //

21:06ت م

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الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأشاد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية ، السيد أحمد الهنداوي بجهود الكشافة السعودية وحضورها المميز في مختلف المناسبات الكشفية عالمياً وعربياً ووطنياً ، وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق رؤية الكشافة العالمية من أن تكون الحركة الكشفية بحلول عام 2023 هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفى العالم على أساس قيم مشتركة.وأثنى الهنداوى خلال لقائه بالوفد الكشفي السعودي المشارك في المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي اختتم مؤخراً في شرم الشيخ، على الكشافة السعودية، التي قدمت عملاً مشرفاً يعتز به كل كشّاف، عندما سخروا طاقاتهم وجهودهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أنه عاش هذا الأمر ووقف عليه عن كثب إذ أدى هذا العام فريضة الحج، وتابع عملية إرشاد التائهين يوم التروية في مشعر منى وكيفية استقبال الحجاج في مراكز الارشاد، وأطلع على أعمال لجان المسح والإرشاد والبرامج والتقنيات، وآلية إصدار الخرائط الإرشادية، وآلية تفويج الحجاج بالتعاون مع مؤسسات الطوافة خلال زيارته لمعسكر منى الجبل الكشفي.وأكد الأمين العام على أن كل تلك الجهود تأتي لتؤكد مهمة الكشافة في المساهمة في تربية الشباب، من خلال نظام القيم القائم على أساس وعد وقانون الكشافة، وذلك للمساعدة في بناء عالم أفضل حيث يستطيع الأشخاص تحقيق ذاتهم كأفراد فاعلين يلعبون دورا هامـًا في بناء المجتمع.// انتهى //21:06ت م0121

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