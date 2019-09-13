

حفر الباطن 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

أختتم قسم خدمات الطلاب في تعليم حفر الباطن امس برنامج مشرفي النقل المدرسي بالمدارس، وآلية تفعيله في نظام نور الوزاري، وذلك بالتعاون مع شركة تطوير خدمات النقل التعليمي.

وتستهدف الشركة خلال السنوات الأربع القادمة، تقديم خدمة النقل المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة، بدءاً من العام الدراسي (1441هـ)، وحتى العام الدراسي (1444هـ)، حيث قامت الشركة ضمن استعداداتها للعام الدراسي الحالي، بتكثيف جهودها في تحسين جودة الخدمة وتعزيز مستويات الراحة والأمان والسلامة فيها، فضلاً عن تحديث أسطول حافلات النقل المدرسي وتصنيع (3,100) حافلة مدرسية جديدة ستضاف إلى 25 ألف حافلة ومركبة، تغطي خدمة النقل لنحو 15 ألف مدرسة من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها وهجرها .

// انتهى //

21:06ت م

0120





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم حفر الباطن يختتم برنامج (تطوير خدمات النقل المدرسي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.