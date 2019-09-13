السعودية | العمل والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى لتمكين مستفيدي الخدمات الاجتماعية المسجلين رسمياً في الوزارة

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تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 18-19 محرم 1441هـ، في مدينة الرياض، ملتقى تمكين بهدف تأهيل ودعم مستفيدي الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل ومساندتهم في التحول من الرعوية إلى التنموية.

ويعقد الملتقى، الذي يقام تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في قاعة السلطانة بفندق كراون بلازا من الساعة 4 م إلى الساعة 10 م.

ويشارك في الملتقى 50 منشأة من القطاع الخاص ويتضمن 32 ورشة عمل، و 120 جلسة إرشاد مهني، بالإضافة إلى تقديم خدمات في دعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية وفرص وظيفية.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين والمستفيدات من خدماتها من الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الضمانية، لحضور الملتقى والتسجيل فيه وذلك عبر الرابط التالي: ‏http://tamkeenksa.com/ .