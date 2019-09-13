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تأخر في تبليغ الأحوال بالوفاة أكثر من 4 سنوات فهل عليه غرامة؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الأحوال المدنية أنه لا يوجد غرامة على التأخر في تسجيل واقعة الوفاة.
جاء ذلك ردًّا من الأحوال على استفسار مواطن في هذا الشأن، حيث قال: إنه تأخر عن تبليغ الأحوال المدنية بالوفاة أكثر من أربع سنوات؛ للجهل بضرورة التبليغ.
في سياق متصل، ردت الأحوال على استفسار آخر بشأن تسجيل الولادة، حيث أكدت أن الشهادة تُستخرج من نفس المدينة التي حصلت فيها الولادة.
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