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توضيح من رئيس الإحصاء بشأن معدلات البطالة بالمملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد التخيفي، أن القراءات الخاطئة للأرقام التي تصدر عن الهيئة هي التي تثير لغطًا فيما يخص معدلات البطالة.
وتابع التخيفي في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المملكة تتبع المنهجية العلمية المتعارف عليها دوليًّا عند حساب معدل البطالة.
وأوضح أن مؤشر معدل البطالة الدولي في السعودية 5.6% يشمل السعوديين وغيرهم من الذكور والإناث، وأن معدل البطالة انخفض بين السعوديين إلى 12.3%.
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