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بيان أوروبي رباعي: قلقون من أنشطة إيران النووية
متابعات الخليج 365 - متابعة
دعت الدول الأوروبية التي وقعت الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إيران الجمعة إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدثون باسم وزارات الخارجية الفرنسية والألمانية والبريطانية ووزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان مشترك: “ندعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل الموضوعات ذات الصلة”.
وقال البيان الرباعي المشترك: إن هناك قلقًا كبيرًا من أنشطة إيران النووية الأخيرة، مطالبًا طهران بالامتناع عن أي إجراء ينتهك الاتفاق النووي، مجددًا “دعم حياد واستقلال الوكالة الذرية”.
وتخلت إيران عن ثلاثة التزامات متعلقة ببرنامجها النووي واردة في الاتفاق. والأربعاء قال الرئيس حسن روحاني: إنه يمكن اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة “في حال كان ذلك ضروريًّا”.
وخرقت إيران السقف المحدد في الاتفاق لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب وكذلك مستوى التخصيب.
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