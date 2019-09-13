2019-09-13

رسالة شكر من أمير الكويت بعد خروجه من المستشفى

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعرب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لقادة الدول العربية والدول الصديقة ومختلف الشخصيات السياسية ولكافة من تابع واستفسر عن صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبية في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما قدم أمير الكويت شكره إلى جميع من اطمأن عليه محليًّا ومنهم ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وإخوانه الشيوخ والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح والوزراء وأعضاء مجلس الأمة.

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وأكد أمير الكويت أن هذه المتابعة جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته.

وغادر أمير الكويت، في وقت سابق، المستشفى الذي كان يعالج فيه بالولايات المتحدة بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت غادر مساء أمس أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن يوم الأحد الماضي عن تأجيل لقاء أمير الكويت، بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب دخوله أحد المستشفيات عقب وصوله أمريكا لإجراء فحوصات طبية.