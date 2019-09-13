خديجة ذات الـ 12 ربيعًا توقع كتابها الأول وتسرد لـ”المواطن” قصتها

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خديجة ذات الـ 12 ربيعًا توقع كتابها الأول وتسرد لـ”متابعات الخليج 365” قصتها
يهدف لنقل الأحداث التي مرت بها
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - جدة
وقعت الكاتبة خديجة نائل مطر، ذات الـ12 ربيعًا كتابها الأول وذلك عبر منصة تكويني بمدينة جدة.
وقال خديجة في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنها سعيدة جدًّا بهذه المناسبة التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر، مؤكدةً أنها بداية جيدة بالنسبة لها، حيث بدأت بكتابة كل ما يخطر في بالها وحولت ذلك إلى أفكار جديدة تفيدها وتفيد غيرها من أفراد المجتمع.
وتابعت أنها فاجأت والدتها ووالدها بالكتاب ومن هنا بدأت في التأليف، مشددةً على أنها لن تنسى جهود عائلتها والمدرسة لأنها كانت تذهب إليها وتعود للكتابة مجددًا، ولم تواجه أي صعوبات لأنها كانت تود أن تحقق هدفًا يراودها منذ زمن.
وعن شغفها بالقراءة، قالت خديجة: أحب القراءة وليس هناك وقت محدد، ولكنني أحب أن أقرأ ما بين ثلاث إلى أربع ساعات يوميًّا.
وبالنسبة إلى بداية فكرة التأليف، أوضحت خديجة أن الهدف الرئيسي من تأليفها لهذا الكتاب تحت مسمى “إبداعاتنا في سطور” هو نقل الأحداث التي مرت بها، وهو مفيد للكبير والصغير.
واختتمت خديجة بقولها: إن كتابي هو عبارة عن مجموعة من المواقف والأشياء التي يمر بها كل شخص، فكيف يمكن للشخص أن يستفيد من هذه المواقف؟ وكيف يبدأ الإنجازات وكيف يمكن أن يستفيد منها في المستقبل؟ حيث استغرقت كتابته قرابة شهر كامل ويحوي 40 صفحة.
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