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القبض على مفحط تسبب بحادث وهرب في نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
قبض مرور منطقة نجران، مساء اليوم الجمعة، على قائد المركبة الذي قام بالتفحيط والهروب من الموقع بعد تسببه في حادث مروري.
وأوضح مرور نجران أنه تم العثور على السيارة بإحدى الورش خلال محاولة إصلاحها بطريقة غير نظامية، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وشدد المرور على أن السلامة العامة على الطريق مسؤولية مشتركة، كل فرد من أفراد المجتمع يعتبر جزءًا هامًّا لتحقيقها.
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