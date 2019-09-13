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2019-09-13 التعليم يناقش إعادة وهندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية متابعات الخليج 365 - واس افتتح وكيل وزارة التعليم المساعد للموارد البشرية طلال الكود أمس بمبنى وزارة التعليم ورشة عمل ” إعادة وهندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية “، وذلك بحضور مديري وموظفي وكالة الموارد البشرية والمختصين.

وأوضح الكود أن الورشة تأتي لمواكبة التطور في قطاع التعليم من خلال إعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً في نظام الموارد البشرية، مؤكداً أن تعديل الإجراءات سيخدم المستفيد بطريقة جيدة تختصر الوقت والجهد، وتسمح بتحويل الكثير من الإجراءات الورقية لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيد أو المراجع.







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