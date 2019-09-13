توضيح من رئيس الإحصاء بشأن معدلات البطالة في السعودية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - المتابعات

أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد التخيفي، أن عملية القراءات الخاطئة للأرقام التي تصدر عن الهيئة هي التي تثير لغطًا بشأن معدلات البطالة.

وقال التخيفي، في تصريحات تلفزيونية، إن المملكة تتبع المنهجية العلمية المتعارف عليها دوليًّا عند حساب معدل البطالة.

وأضاف أن مؤشر معدل البطالة الدولي في السعودية 5.6% يشمل السعوديين وغيرهم من الذكور والإناث، وأن معدل البطالة انخفض بين السعوديين إلى 12.3%.