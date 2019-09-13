الان تتابع “عرفته رجلا وفيا”.. رجل أعمال يتبرع بأرض لوالد معتز الحارثي ويطلق اسم ابنه على مسجد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن رجال أعمال يدعى سعد بن سفران العرابي، عن تبرعه بقطعة أرض في مكة المكرمة لخويتم سعد الحارثي والد الطالب معتز، التي لقي مصرعه على يد زميله داخل إحدى مدارس الرياض.
وقال في مقطع فيديو نشره إنه يعتزم إطلاق اسم الطالب معتز على مسجد يبنيه في السودان.
وحضر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس، جانبا من عزاء ذوي الطالب معتز الحارثي.
وقدم الوزير واجب العزاء قائلا: “إن لعمل المعروف والإحسان أجر عظيم عند الله، وأنتم تثبتون للناس كلهم ذلك، فالقضاء لم يكن يفارق معتز ولا غيره، وإن شاء الله تعوض خيرًا في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرًا وعظم الله أجركم والله يعوضكم خيرًا”.
وشيع جثمان الطالب، الثلاثاء، بعد أداء الصلاة عليه في مسجد الراجحي بالرياض.
يذكر أن الطالب يبلغ من العمر 12 عاماً بالصف السادس الإبتدائي بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، وتوفي الإثنين مخنوقًا على يد زميل له، وأعلن والد الضحية العفو عن المتهم.
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